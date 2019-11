Barcellona, ad agosto 2020 arriva la crociera degli Slipknot

Avrà luogo tra i prossimi 10 e 14 agosto, con partenza e arrivo a Barcellona, in Spagna, la prima crociera "marchiata" Slipknot: l'iniziativa - non nuova sul panorama musicale statunitense ma quasi del tutto inedita sul mercato europeo - riprenderà il format del Knotfest, il festival organizzato dalla band di Des Moines, con due set della formazione di Corey Taylor durante il viaggio e altre esibizioni di band ospiti, le cui identità non verranno svelate prima del prossimo 5 dicembre.

I prezzo dei biglietti oscilla tra i 1.150 dollari per un cabina interna ai 1.850 per una con balcone, passando per i 1,550 per una con vista mare.

Gli Slipknot erano stati ingaggiati dai Metallica come gruppo spalla per il tour che la band californiana avrebbe dovuto tenere in Australia e Nuova Zelanda a partire dalla scorso mese di ottobre: la serie di eventi è stata cancellata a causa dei problemi di salute del frontman del gruppo, James Hetfield, costretto a seguire un percorso terapeutico per vincere la dipendenza da alcol e altre sostanze. Libero da impegni sui palchi, il cantante degli Slipknot Corey Taylor è convolato a nozze - sempre lo scorso - con la sua compagna Alicia Dove, componente delle Cherry Bombs.