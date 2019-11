Fabrizio De André, stasera in TV 'Una storia da cantare': gli ospiti

Andrà in onda nella serata di oggi, sabato 16 novembre, a partire dalle 21 e 30, su Rai Uno, il primo dei tre appuntamenti di "Una storia da cantare", programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dedicato ai grandi cantautori italiani.

La prima puntata della trasmissione sarà dedicata a Fabrizio De André: a rendere omaggio all'artista genovese scomparso nel 1999 saranno presenti la vedova del cantautore Dori Ghezzi, oltre che Massimo Ranieri, Lino Guanciale, Ornella Vanoni, Loredana Berté, il giovane rapper Anastasio, Elena Sofia Ricci, il già leader dei Bluvertigo e autore del remake del 2005 di "Non al denaro non all'amore nè al cielo" Morgan, Nek, la PFM (band che collaborò in diverse occasioni con la voce di "Bocca di rosa"), Paola Turci, lo storico sodale di Faber Mauro Pagani, il rapper Willie Peyote e The André, artista (la cui identità non è mai stata resa nota) che rilegge alla "De André" le contemporanee hit rap, indie e trap.

Durante la puntata, che sarà trasmessa in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, il pubblico sarà chiamato a eleggere via social la canzone più amata tra quelle del repertorio di Fabrizio De André.