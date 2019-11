Elio: 'Gaber, De Gregori e Battiato un'altra cosa rispetto ai rapper'

Il già leader degli Elio e le Storie Tese Stefano Belisari ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Luperini per "La Repubblica - Weekend". Ecco, di seguito, alcuni dei passaggi musicalmente più rilevanti delle dichiarazioni dell'artista milanese.

Sulle attività con gli Elio e le Storie Tese, ufficialmente sciolti:

"Mi esibirò con Rocco Tanica e come leader dei Thescissionisti, non so se è chiaro il riferimento a Thegiornalisti. Nel frattempo si sono sciolti anche loro, quindi ora posso dirlo: ero io che cantavo. (...) [Con gli Elio e le Storie Tese] siamo come Terminator che viene distrutto ma poi torna in una nuova forma"

Sulla scena musicale attuale:

"Una volta c'era un pubblico molto esigente. Forse troppo, se penso ai processi sul palcoscenico. Ma era il sintomo di una ricerca di qualità e di impegno. Ora il pubblico non vuole più un cazzo. Solo tranquillità, la musichetta in sottofondo mentre compra al supermercato. Se non sei alla moda non vai bene. Prima c'era un certo conformismo ma pure una grande creatività. Ora c'è conformismo e basta. Mi parlano dei rapper: io li ascolto e non ci trovo niente. Gaber, De Gregori, Battiato erano un' altra cosa".

Sui talent show (che in passato l'hanno visto coinvolto in prima persona come giudice di X Factor):