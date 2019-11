Sheryl Crow, nuovo brano con Timothy B. Schmit (Eagles): ascolta

E' stata resa disponibile in Rete "The Good Fight", nuovo brano scritto dal già bassista degli Eagles Timothy B. Schmit registrato con la collaborazione di Sheryl Crow, cantautrice americana recentemente tornata a segnalarsi sul panorama discografico grazie all'album di duetti "Threads", pubblicato alla fine dello scorso mese di agosto.

La canzone, della durata di quasi otto minuti, anticipa un nuovo album solista di Schmit, ideale successore di "Leap of Faith" del 2016 del quale al momento non sono stati comunicati dettagli come titolo, tracklist e data di pubblicazione.

"Ho registrato una nuova canzone con la mia amica Sheryl Crow", ha fatto sapere in una nota l'artista, "Non c'era momento migliore che adesso per pubblicarla".

La Crow, per il suo ultimo album "Threads", aveva collaborato con Joe Walsh sul brano "Still the Good Old Days":

Gli Eagles torneranno a esibirsi a partire dal prossimo 7 febbraio per la branca 2020 del loro "Hotel California Tour", che toccherà Atlanta, New York, Dallas, Houston, Denver, Saint Paul, San Francisco e Inglewood per concludersi il 26 aprile prossimo a Phoenix, in Arizona.