Ozzy Osbourne pronto a tornare in TV con 'The Osbournes'?

"The Osbournes", il reality show domestico che tra il 2002 e il 2005 ha visto per protagonisti - per un totale di 52 puntate spalmate su quattro stagioni - il già frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne e parte della sua famiglia (Aimee Rachel, la figlia maggiore del cantante e di Sharon, si rifiutò di prendere parte al programma), potrebbe tornare sui piccoli schermi di tutto il mondo: a rivelarlo è stata Kelly Osbourne, figlia della voce di "Paranoid", nel corso di un'intervista rilasciata a People.

"Non sto scherzando: tutti gli anni, ogni tre mesi o qualcosa del genere, qualcuno salta fuori proponendoci di rimettere in piedi lo show, e noi abbiamo sempre risposto 'no'": ha raccontato la trentacinquenne attrice e personaggio televisivo: "Ora però ce ne hanno fatta un'altra, che credo sia quella alla quale siamo andati più vicino dall'accettare. Se succederà o meno, però, ancora non saprei dirlo".

"Ora abbiamo anche altre persone delle quali occuparci", ha proseguito la Osbourne a proposito dei reiterati rifiuti alle offerte di ingaggio: "Mio fratello [Jack] ha tre figli. Vogliamo offrire a loro una vita del genere senza che siano abbastanza grandi per scegliere di viverla o meno, come è successo a me e mio fratello?".

Prodotta da MTV, la serie "The Osbournes" non solo valse all'emittente musicale un notevole incremento negli ascolti, ma si aggiudicò - nell'anno del suo debutto - un Emmy Award - corrispettivo televisivo dei premi Oscar - nella categoria riservata ai reality show.