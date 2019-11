U2, omaggio a Nick Cave dal vivo a Melbourne: video

Non è una novità che Bono e compagni riservino una porzione di "Bad" (brano originariamente pubblicato in "The Unforgettable Fire" del 1984), durante le esecuzioni dal vivo, a degli omaggi musicali: in quella che a oggi è probabilmente la versione live più celebre - quella inclusa nel rockumentary "Rattle and Hum" del 1988 registrata un anno prima a Denver, in Colorado - sono rimasti ben impressi nella memoria del pubblico i rimandi a "Ruby Tuesday" e "Sympathy for the Devil" dei Rolling Stones.

Gli U2, attualmente impegnati nella branca australiana del "Joshua Tree Tour", hanno voluto replicare l'iniziativa per celebrare - per l'occasione - una delle figure più importanti sul panorama musicale degli antipodi: Nick Cave. Di scena ieri sera, 15 novembre, presso il Marvel Stadium di Melbourne, il quartetto irlandese ha "innestato" nell'esecuzione di "Bad" una citazione da "Into My Arms".

"Into My Arms" è stata pubblicata nel 1997 come traccia d'apertura del decimo album in studio registrato da Nick Cave insieme ai Bad Seeds, "The Boatman's Call":

La canzone, registrata originariamente con il solo accompagnamento di pianoforte e basso, è stata interpretata dal vivo in tempi recenti dai Band of Horses: