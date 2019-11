Josh Homme e Brody Dalle si sono separati

Erano considerati una delle coppie più belle del mondo del rock, ma ora non lo sono più: il leader dei Queens of the Stone Age Josh Homme e la frontwoman di Distillers e Spinnerette Brody Dalle si sono separati. A darne notizia è TMZ: secondo la testata americana, la cantante australiana avrebbe depositato in tribunale istanza di separazione ieri, venerdì 15 novembre.

Il primo incontro tra i due avvenne nel 1996 mentre Homme si trovava in tour negli USA con i Kyuss per una delle date del Lollapalooza: all'epoca la Dalle, appena diciassettenne, era la compagna di Tim Armstrong, frontman dei Rancid. I due si ritrovarono sette anni dopo, nel 2003, quando la relazione tra la Dalle e Armstrong si era ormai esaurita: la frequentazione tra la cantante dei Distillers e il frontman dei QOTSA non fu presa bene dai fan dei Rancid, che accusarono Homme di aver "rubato" la Dalle a Armstrong. "Mi arrivarono non so più quante minacce di morte", raccontò Homme a proposito della vicenda, "Mi scrivevano: 'Ti ucciderò'. E io rispondevo: 'Sono alto 1 e 90, ho i capelli rossi e non mi sto nascondendo, quindi fai pure'. Non ho rubato niente a nessuno".

Homme e la Dalle si sposarono nel dicembre del 2005 in California: la coppia ha avuto tre figli, Camille Harley Joan (nata nel 2006), Orrin Ryder (nato nel 2011) e Wolf Dillon Reece (nato nel 2016).