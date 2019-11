Concerti, Marracash: annunciata una data a Jesolo e una nuova a Milano

View this post on Instagram

QUADRUPLICA IL FORUM 😱🦍 Nuova data il 2 maggio al forum di Milano. Inoltre: a grande richiesta la data di Torino viene spostata al Pala Alpitour, il 28 aprile 2020 e viene annunciata la data zero a Jesolo (VE) il 28 marzo Queste tutte le date di “IN PERSONA TOUR”: 28 MARZO – PALAINVENT – JESOLO (VE) data zero 3 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT) 4 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT) 6 APRILE – ATLANTICO LIVE! – ROMA 9 APRILE – PALA PARTENOPE – NAPOLI 16 APRILE – TUSCANY HALL – FIRENZE 18 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (ULTIMISSIMI BIGLIETTI) 28 APRILE – PALA ALPITOUR – TORINO (NUOVA LOCATION) 2 MAGGIO – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (NUOVA E QUARTA DATA) I biglietti per il nuovo e quarto appuntamento a Milano saranno in prevendita su Ticketone.it a partire dalle ore 18.00 di lunedì 18 novembre e saranno disponibili nei punti vendita abituali dalle ore 11 di Lunedì 25 novembre.