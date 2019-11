Lauryn Hill, primo singolo da solista in cinque anni: ascolta

La ex voce dei Fugees, che lo scorso mese di ottobre ha condiviso la canzone “Coming home” in collaborazione con Pusha-T, ha pubblicato un nuovo singolo. “Guarding the Gates”, questo il titolo del brano, è il primo pezzo da solista in cinque anni di Lauryn Hill ed è tratto dalla colonna sonora del film “Queen & Slim” - primo film in qualità da regista cinematografica di Melina Matsoukas, che ha diretto i video musicali per diversi artisti tra cui Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga e Katy Perry - che arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 27 novembre.

La Hill ha pubblicato il suo ultimo singolo “Black Rage” nel 2014 e ha pubblicato il suo primo e unico album da solista nel 1998 dal titolo “The Miseducation of Lauryn Hill”. Per il ventennale dall’uscita del disco Lauryn Hill è stata impegnata in un tour lo scorso anno, che l’ha vista esibirsi in una serie di concerti nel 2018.