Pink Floyd, in vendita la collezione di opere realizzate per il film “The Wall”

L’archivio personale di Gerald Scarfe, che comprende le opere realizzate per il film “Pink Floyd - The Wall” del 1982, è stato messo in vendita in esclusiva - con il consenso dell’artista - presso la galleria San Francisco Art Exchange.

La collezione, di oltre tremila pezzi, comprende dipinti originali di Scarfe, tra cui le immagini della trasposizione cinematografica dell’album “The Wall” - pubblicato dalla leggendaria band britannica nel 1979 - lo storyboard finale del film, i disegni dei personaggi principali, i bozzetti originali e le sceneggiature. L’archivio conta, inoltre, di centinaia manufatti e articoli da collezione del film tra cui oggetti iconici come le maschere di Pink indossate dai bambini, il modello dell’aereo utilizzato dagli animatori per mettere insieme le sequenze e i modellini in scala dei protagonisti come l’insegnante, la madre e la moglie. La collezione in vendita è descritta come “Una delle collezioni più preziose di opere d'arte del rock and roll mai messe in vendita”.

Gerald Scarfe, direttore dell’animazione del film diretto da Alan Parker e tratto dall'eponimo disco dei Pink Floyd - di cui ricorre il quarantesimo anniversario dall’uscita quest’anno (Rockol ha deciso di celebrare il compleanno di questo album epocale presentando, integralmente, canzone per canzone) - ha detto: