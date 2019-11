Jimi Hendrix: come nacque "Machine Gun"

E’ stata pubblicata un'intervista mai vista prima con Buddy Miles dove parla della sua esperienza con Jimi Hendrix quando venne scritta l'ormai leggendaria "Machine Gun".

Il 22 novembre verrà pubblicato il box “Songs For Groovy Children: The Fillmore East Concerts” che contiene i quattro storici concerti del chitarrista di Seattle con la sua band al Fillmore East di New York nel gennaio 1970.

Con Buddy Miles alla batteria e Billy Cox al basso quel concerto di Hendrix divenne l’album "Band of Gypsys". Nel video Miles parla di come i tre diventarono la Band of Gypsys:

“La Band of Gypsys è stata una forte dichiarazione di tre fratelli, perché tutti noi avevamo intimità e amore. Avevamo anche l'idea di ciò che pensavamo fosse giusto e di ciò che ci piaceva suonare”.

Mentre di “Machine Gun” dice che Jimi la scrisse dato il suo amore per il blues del Delta: