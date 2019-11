Pete Townshend: "Andare in tour non è divertente"

Pete Townshend ha descritto i tour come un ‘brutto modo per guadagnarsi da vivere’, nonostante gli Who stiano pianificando di tornare di nuovo ‘on the road’ il prossimo anno. Di recente la band inglese ha infatti completato una serie di concerti che li ha visti esibirsi con l'ausilio di un'orchestra e Pete non vede l'ora di non avere impegni dal vivo fino al prossimo mese di marzo.

Ha detto il chitarrista degli Who al magazine statunitense Rolling Stone:

"Sono stato via per 65 giorni. Vado per i 75 anni. Questo è un modo del cavolo per guadagnarsi da vivere. Potrei anche andare in diretta su una piattaforma petrolifera. Non è divertente."

Parlando del tour 2020, che include alcuni live in Gran Bretagna seguite da altri negli Stati Uniti, Townshend dichiara che gli Who "speravano di fare un tour in Europa a giugno. Questo non sarà possibile per vari motivi, principalmente per Roger (Daltrey). Ha bisogno di riposo vocale. Quindi, probabilmente, ci torneremo in settembre."

In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi all'Irish Times, Pete Townshend ha dato un’altra motivazione per continuare ad andare in tour. Ha detto:

"Mi esibisco ancora in parte anche a causa della mia relazione continua, in via di sviluppo e sempre più affettuosa con Roger. È stata una sorpresa e una delizia per entrambi che abbiamo trovato questa cosa perché non ce la aspettavamo. Siamo davvero a nostro agio l'uno con l'altro. Lui dice, ‘Tu hai la tua chitarra e la tua penna, io ho la mia voce’”.

Alla domanda sulla possibilità di ritirarsi, Townshend ha detto: