Noel Gallagher non volle Liam sulla copertina di "Wonderwall"

Michael Spencer Jones, colui che ha realizzato copertine di album per Oasis e Verve, ha rivelato che aveva pensato di fare apparire Liam Gallagher sulla copertina di "Wonderwall", prima che Noel bloccasse questa idea.

Il fotografo e videomaker ha ricordato, conversando con il quotidiano inglese Mirror, che lui e Liam si stavano recando a Primrose Hill (collina nel Regent’s Park di Londra) per fare una sessione fotografica per la copertina di “Wonderwall”, quando un taxi nero “frenò davanti a noi”. Ne scese Noel per spiegare che Liam non poteva assolutamente apparire sulla copertina del disco perché: ““Wonderwall” è una canzone d’amore. E’ su una ragazza.”

Alla fine, ad apparire sulla copertina del singolo, uscito nel 1995, fu un'impiegata della Creation Records (l’etichetta discografica degli Oasis).

Sempre a proposito della band dei fratelli Gallagher, Spencer Jones ha ricordato inoltre, che per la copertina di "Be Here Now", album pubblicato nel 1997, scese il ‘caos’ ad ostacolare i suoi piani di voler fare una session fotografica notturna.