Depeche Mode, con Rockol e Nexo un poster autografato e vinili: partecipa

I prossimi 21 e 22 novembre arriverà al cinema "Spirits in the forest", il film concerto diretto da Anton Corbijn dedicato ai Depeche Mode (leggi qui la recensione di Rockol), che unisce gli show del tour al "Forest Stage" di Berlino durante il Global Spirits tour del 2017-2018 alle riprese effettuate nei momenti lontano dal palco della band britannica. Il film è distribuito da Nexo e le le prevendite dei biglietti sono già attive su e su nexodigital.it.

Rockol e Nexo Digital vi offrono l'opportunità di entrare in possesso di un poster autografato dal regista e fotografo Anton Corbijn del film "Spirit in the Forest" e di copie in vinile della colonna sonora del lungometraggio dedicato alla band di Dave Gahan e Martin Gore: i fan che siano già in possesso del biglietto acquistato in prevendita per una delle proiezioni del film programmate nelle sale italiane aderenti all'iniziativa possono cercare di aggiudicarsi i memorabilia rispondendo a questa domanda:

Quale band italiana ha aperto il concerto dei Depeche Mode del 2 luglio 2018 al festival "Collisioni" di Barolo?

Sarà possibile inviare la vostra risposta a contest@rockol.it, indicando nell'oggetto della mail "contest Depeche Mode" e includendo nel messaggio un vostro recapito postale e una prova di acquisto (una fotografia, una scansione, o un voucher telematico) in prevendita di almeno un biglietto per una proiezione del film. I primi fan che risponderanno correttamente si aggiudicheranno il poster autografato di Anton Corbijn e la versione in vinile della colonna sonora di "Spirit in the Forest". Buona fortuna!