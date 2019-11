Franco Battiato: guarda il video di "Torneremo ancora"

E’ stato pubblicato il video di “Torneremo ancora”, l’inedito di Franco Battiato contenuto nell’album dal titolo omonimo (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso mese di ottobre.

La clip, realizzata dal regista siciliano Giuseppe La Spada, è stata girata in Sicilia, terra di origine di Battiato. La Spada per restituire maggiormente il senso dell’impermanenza, ma anche della rigenerazione, ha scelto come location l’Etna con il suo comprensorio, dove Battiato ha scelto di vivere, e l’Argimusco, luogo a lui molto caro. Il video vede la partecipazione dell’attrice siciliana Margareth Madè.

Racconta La Spada:

“Per me è un grande onore avere avuto la possibilità di lavorare a questo progetto, ma anche una grande responsabilità. L’idea iniziale è stata quella di collocare un cammino metaforico in una ‘dimensione sospesa’, scevra da tutto quello che è stato creato dall’uomo, dove spazio e tempo si annullano. In questa dimensione ho ‘collocato’ un cammino di persone che visto dall’alto evidenzia quanto gli esseri umani siano piccoli e uguali agli altri esseri del creato, un cammino in cui la Natura funziona da ‘specchio’ e ci restituisce ispirazioni e intuizioni utili alla nostra evoluzione”.

Prosegue La Spada:

“Una scena per me importante è stata quella finale delle persone in preghiera, un momento toccante anche per le novanta comparse, che hanno vissuto l'istante con grande profondità. Rappresenta l’auspicio di un uomo nuovo, un uomo che perso l’ego sarà in grado di integrarsi davvero con la Natura, le cui forme anche le più piccole e insignificanti sono tutte in relazione, in un intreccio caro al maestro, la correlazione quantistica”.

Queste invece le parole di Juri Camisasca, co-autore dell’inedito ‘Torneremo ancora’: