Taylor Swift, ascolta ‘Beautiful Ghosts’ per ‘Cats’

Taylor Swift ha inciso una canzone per la colonna sonora del film “Cats” di Tom Hopper ispirato all’eponimo musical di Andrew Lloyd Webber. Il brano s’intitola “Beautiful Ghosts” e potete ascoltarlo qui:

Nella pellicola la cantautrice statunitense è anche attrice e recita la parte della gatta Bombalurina: il brano da lei firmato insieme ad Andrew Lloyd Webber nel film viene interpretato dalla gatta Victoria the White Cat (Francesca Hayward), più avanti nella pellicola da Judi Dench e, infine, nei titoli di coda di “Cats” è possibile sentire la versione con la voce di Taylor Swift. Nel cast di “Cats” a Taylor Swift si affiancano Jennifer, Jason Derulo, Idris Elba, Rebel Wilson, Ian McKellen e molti altri.

Taylor Alison Swift, classe 1989, ha pubblicato lo scorso mese di agosto il suo ultimo capitolo discografico, “Lover”, giunto sul mercato a circa due anni di distanza dal precedente “Reputation”. Dopo qualche data tra Londra e gli Stati Uniti la voce di “You Need to Calm Down” porterà la sua musica sui palchi del Vecchio Continente, a partire dal prossimo 20 giugno, quando il tour europeo debutterò in Belgio. Purtroppo per i fan italiani non sono previsti al momento passaggi nella Penisola dell’artista.

Ecco il trailer di “Cats”: