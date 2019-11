Ozzy Osbourne e Marilyn Manson insieme in tour (ma non in Italia)

Il turbolento “No More Tours 2”, che nel corso degli ultimi mesi ha subito non poche variazioni a causa dei problemi di salute di Ozzy Osbourne, ha una novità: nelle date in Nord America della tournée l’ex Black Sabbath sarà affiancato, in veste di opening act, dal Reverendo Marilyn Manson.

La voce di “The Dope Show” ha preso il posto, ha fatto sapere Osbourne attraverso una nota, dei Megadeth, che nel novembre 2018 erano stati annunciati come opening act. Resta invariata, invece, la band che aprirà la tranche europea – prevista dal 23 ottobre 2020, con la data di Newcastle, al 7 dicembre, quando la branca nel Vecchio Continente si chiuderà a Helsinki - del tour, i Judas Priest, che saranno di scena anche per la data in Italia, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo), dell’artista di Birmingham, posticipata al 19 novembre 2020. Nel 2018, nelle date in Nord America, Ozzy era stato supportato dagli Stone Sour.

Il primo “No More Tours”, il tour di addio alle scene di Osbourne, si è svolto nel 1992. Da quel momento il metallaro britannico, salvo incidenti di percorso che l’hanno tenuto lontano dalla musica live, non è più sceso dal palco.