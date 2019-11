Robert Plant e la sua band hanno ‘40 idee strumentali diverse’

Robert Plant e i suoi Sensational Space Shifters hanno “40 idee strumentali diverse” pronte per confluire, potenzialmente, in qualche nuovo progetto. A parlarne è stato lo stesso ex frontman dei Led Zeppelin: le sue dichiarazioni sono contenute nell’ultimo numero del magazine Classic Rock, che a Plant dedica la copertina. “Ci sono cose nell’aria, possibilmente a Nashville. Dovrei andarci tra un paio di settimane. Non c’è niente che stia andando avanti al momento, ma ci sarà”, ha detto la voce di “The May Queen”, entrando poi nel dettaglio: “Tra i chitarristi dei Sensational Space Shifters Justin Adams e Liam ‘Skin’ Tyson e tutti gli altri abbiamo circa già 40 idee strumentali diverse”. E ancora:

Lavoriamo con un ragazzo che si chiama Tim Oliver, che è il manager dello studio Real World, quello di Peter Gabriel, e là possiamo cazzeggiare. Posso trascorrere un pomeriggio con Tim e spaziare tra stili e radici come lavoro preparatorio prima di dare [a questo materiale] la forma di canzoni.

Plant ha poi raccontato di aver registrato i suoi ultimi due album come solista con Oliver: “È un fantastico modo di fare le cose. È una buona combinazione. Sappiamo tutti dove stiamo andando”.

Gli ultimi due album del cantante britannico sono “Carry Fire” e “Lullaby and the Ceaseless Roar”, usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2014. Robert Plant ha debuttato in solitaria nel mercato del disco nel 1982 con “Pictures at Eleven”, a due anni dalla fine dei Led Zeppelin, che con la morte del batterista John Bonham hanno detto addio alle scene.