Vasco, ufficiale: le date del ‘Vasco Nonstoplive Festival’

InAnteprimaEsclusivaAbusiva..soloPerVOI.. le date del VASCO NONSTOPLIVE FESTIVAL!!! 🎼🤟🏻🔝💥 I biglietti saranno disponibili come segue: - per gli iscritti al Fanclub “ Il BLASCO " dalle ore 12.00 di lunedì 18 novembre solo su Vivaticket.it - per titolari di carte Intesa Sanpaolo, solo per le date di Firenze Rocks e i-Days, dalle ore 10.00 di martedì 19 novembre sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo - per tutti a partire dalle ore 11.00 di giovedì 21 novembre sulle piattaforme Vivaticket.it Ticketmaster.it Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. #vascononstopfestival2020 #vasconews #VNSF #VNSFESTIVAL #VNSF2020 @il_blasco_fan_club #6di6 #6come6 #vascorossi #allena_menti #vascononstoplive #goodnews #spettacoli #musica #ilgeniodizocca #ilredeglistadi #rock #modenapark #ilrecordmondiale