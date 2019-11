Marracash torna a parlare di bipolarismo: ‘È trendy dire sono bipolare, però…’

Marracash è tornato a parlare di un tema delicato come il bipolarismo, disturbo dal quale già in passato il rapper milanese aveva in più occasioni raccontato di essere affetto in forma lieve. Marra ha affrontato l’argomento come ospite della puntata dello scorso mercoledì 13 novembre di L’Assedio di Daria Bignardi, dopo che la giornalista e conduttrice ha sollevato l’argomento, ricordando all’artista che già nei primi album rappava “io sono bipolare”. Ha spiegato Fabio Bartolo Rizzo:

È trandy dire sono bipolare, però in realtà è una cosa che prima mi dicevano le mie fidanzate, le persone che avevano a che fare con me poi ho avuto una conferma dopo “King del rap” [il terzo album di Marracash, uscito nel 2011] perché avevo avuto un momento di euforia estrema in cui non riuscivo più a dormire. Stavo a mille e sono andato da uno psicologo e da uno psichiatra, entrambi, e mi hanno detto che avevo lievemente questo disturbo.

Il rapper nato a Nicosia, che lo scorso 31 ottobre ha dato alle stampe il suo ultimo capitolo discografico, “Persona”, ha infine raccontato, sempre nel corso della chiacchierata con la Bignardi, di alternare “delle fasi di depressione a delle fasi di euforia”.

A partire dal prossimo mese di aprile Marracash darà il via al tour a sostegno del disco, che farà tappa a Milano - la sua città -, Roma, Napoli, Firenze e Torino. L’artista ha all’attivo sei album solisti, incluso il disco collaborativo con il Gué Pequeno “Santeria”, uscito nel 2016.