La sfida dei Queen e di YouTube ai fan di Freddie Mercury

Si chiama FreddieMeter: è un esperimento di intelligenza artificiale realizzato da YouTube, Google Creative Lab e Google Research in collaborazione con la rock band di "We will rock you", Universal Music Group e Hollywood Records per lanciare una sfida ai fan dei Queen e del loro frontman Freddie Mercury: scoprire quanto la loro voce si avvicini a quella del cantante. O meglio: alla sua estensione vocale. FreddieMeter lo fa analizzando intonazione, timbro e melodia del cantante per assegnare poi un punteggio da 0 a 100.

FreddieMeter è stato sviluppato per sostenere il Mercury Phoenix Trust, organizzazione benefica fondata da Brian May, Roger Taylor e Jim Beach tesa a sensibilizzare e finanziare la lotta contro l'Aids.