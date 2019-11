Litfiba: è reunion della formazione storica (ma solo per una data)

"Alla faccia di tutti gli avvoltoi ed i talebani": così Piero Pelù annuncia la reunion - ma solo per una data - della formazione storica dei Litfiba. La band simbolo del rock italiano tra la fine degli Anni '80 e gli Anni '90 si ricomporrà il prossimo 22 novembre a Firenze, sul palco del Tuscany Hall, in occasione della tappa fiorentina del tour solista di Piero Pelù. Accanto a lui ci saranno Ghigo Renzulli alla chitarra, Antonio Aiazzi alle tastiere e Gianni Maroccolo al basso (ma non ci sarà il batterista Francesco Calamai, che lasciò Pelù e soci prima che entrassero in studio per registrare l'album d'esordio "Eneide di Krypton", nel 1983 - lasciando il posto a Renzo Franchi, che a sua volta lo avrebbe lasciato a Ringo De Palma, scomparso nel 1990).

Ragazzacci lo sapete che mi piace emozionarvi con qualche bomba di energia positiva, a Firenze, sul palco, insieme, a grande sorpresa e alla faccia di tutti gli avvoltoi ed i talebani: i LITFIBA al gran completo sempre pronti a spettinarvi ammodino con “La preda”. pic.twitter.com/UvYgn3HPDR — PIERO PELU (@PieroPelu) November 14, 2019

L'ultimo album dei Litfiba inciso da Pelù insieme a Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e a Gianni Maroccolo è "Litfiba 3", uscito nel 1989: dopo la pubblicazione del disco, infatti, Maroccolò lasciò, sostituito da Roberto Terzani. Aiazzi restò con i Litfiba ancora per qualche anno, fino al 1996, registrando con Pelù, Renzulli & Co. "El diablo", "Terremoto" e "Spirito".