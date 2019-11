Torna in Italia la chitarra di Joe Satriani: ecco dove suonerà

Torna in Italia nel 2020 la chitarra di Joe Satriani, per ben cinque concerti che vedranno il musicista esibirsi dal vivo a Firenze, Napoli, Lecce, Roma e Milano nella primavera del 2020. Le date fanno parte del nuovo tour del chitarrista, "The shapeshifting tour 2020", legato all'album di prossima pubblicazione, il diciassettimo disco in studio come solista di Satriani, virtuoso della sei corde che nel corso della sua carriera ha collaborato con star del rock come Mick Jagger, Alice Cooper e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, solo per fare qualche nome.

Il 12 maggio 2020 Joe Satriani sarà in scena al Teatro Verdi di Firenze, il 14 al Teatro Augusteo di Napoli, il 15 al Teatro Politeama Greco di Lecce, il 16 all'Auditorium Conciliazione di Roma e il 18 chiuderà la branca italiana della tournée con un concerto al Teatro dal Verme di Milano.

I biglietti saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 12 di domani, venerdì 15 novembre, e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 12 di mercoledì 20 novembre.