Concerti memorabili: AC/DC, Imola 9 luglio 2015

Quando li ho visti arrivare, per qualche secondo si è fermato il tempo. Autodromo di Imola, 9 luglio 2015. Primo mattino. Faceva già caldo. E li ho visti. Venivano verso di me, ma non vedevano me. Non vedevano nessuno, nemmeno il traguardo, che era oltre la curva. Correvano verso il palco, per conquistare i posti davanti, nelle primissime file, e godersi tutto, perché niente doveva andare perduto in giornate così. Niente può essere lasciato al caso, in questo AC/DC Day. Centinaia di persone che correvano come non ci fosse un domani, nel caldo già avanzato, per assicurarsi la porzione di sogno più vicina al cielo.

Sì, può sembrare stupido, ma mi sono emozionato di più a vedere il popolo del rock che la band che quel popolo aveva mosso. Perché il rock siamo noi, nessuno si senta escluso. E siamo noi padri e figli, perché quel giorno c’erano tante generazioni che correvano mano nella mano.

Se volete, vi parlo del concerto, della scaletta di 21 brani basici come pane azzimo ma ricchi come una Sacher, dei riff di Angus Young tarantolato nella sua divisa da scolaretto, delle grida al cielo di chi vuole salire sulla sedia più alta del mondo. Posso parlarvi dei decibel (107, secondo Claudio Trotta che ha organizzato il concerto, molto al di là dei limiti consentiti negli stadi), del palco che è una grande volta a botte sormontata da un paio di bellissime corna (il rock è l’unico luogo dove le corna hanno un segno positivo e non danno segni di tradimento), dell’inizio che toglie il fiato: un video che mostra una missione spaziale che scopre il meteorite AC/DC lanciato verso la Terra e, quando avviene l’impatto, partono i fuochi d’artificio, Brian Johnson che dice poche, semplici parole: “Buonasera Imola. Vi piace il rock? Allora andiamo”. E si va con “Rock Or Bust”, il primo pieno di benzina di una corsa che non andrà mai in riserva.

Posso parlarvi di quello che volete, di 92.000 persone (dati ufficiali, ma erano molte, molte di più) che cantano in coro le stesse parole per un’ora e mezzo, ma niente è inciso sulla mia pelle come quel primo attimo: i cancelli che si aprono e centinaia di persone che corrono felici. Quello è stato il concerto. Quella è stata la musica più bella.

