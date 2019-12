Roger Waters: 'Non sono antisemita, le mie obiezioni a Israele sono politiche'

"Vorrei cercare di fare chiarezza: negli ultimi anni sono stato attaccato molte volte, e accusato di antisemitismo. Vorrei chiarire che tutto ciò non ha nulla a che fare con l'ebraismo, gli ebrei o la religione ebraica": Roger Waters è stato molto chiaro quando, nel 2015, Rockol l'ha intervistato in occasione della presentazione di "Roger Waters - The Wall", rockumentary che oltre a testimoniare lo show messo in piedi dall'artista britannico per il tour "The Wall Live" tenuto tra il 2010 e il 2013. L'ex Pink Floyd è sempre stato molto critico con lo stato di Israele, ma la sua posizione - ha detto - non ha nulla a che fare con l'appartenenza a una religione e a una tradizione, ma solo con la politica.

"La mia obiezione è che il governo israeliano stia sbagliando con le politiche nei territori occupati, e anche nello stesso Israele, perché è razzista, colonialista e un po' di altre cose che disapprovo. Per questo protesto. La cosa interessante è come, oggi, si stia cercando di attaccare il movimento di protesta con mezzi legali. Per la legge italiana il boicottaggio è illegale, e negli USA c'è una proposta di legge al Congresso che potrebbe permettere di denunciare qualsiasi azienda che prenda parte attivamente a una qualsiasi attività di boicottaggio ai danni di Israele. E per come la vedo io questa merda è spaventosa. Quindi ci verrebbe tolto anche il diritto di protestare?".