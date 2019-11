Concerti, Renato Zero: due nuove date a Roma

Il tour del Re dei Sorcini “Zero il folle”, che ha preso il via lo scorso 1 novembre a Roma, si arricchisce di due nuovi appuntamenti. Renato Zero sarà nuovamente in concerto nella Capitale per due date al Palazzo dello Sport il prossimo 30 e 31 gennaio.

I biglietti per i nuovi spettacoli saranno in vendita dalle ore 11:00 di oggi, 14 novembre, sul sito ufficiale del cantautore, sul sito Vivaticket.it. e presso i punti vendita autorizzati.

La serie di date live a supporto del nuovo disco di Renato Zero, “Zero il folle” (qui la recensione) - pubblicato lo scorso 4 ottobre - vedranno il cantautore romano impegnato nei palazzetti di tutta Italia fino al prossimo mese di gennaio quando chiuderà la tournée a Roma.