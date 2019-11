Noel Gallagher, il nuovo Ep esce a marzo. Ascolta il primo singolo

Uscirà il prossimo 6 marzo il nuovo ep dell'ex Oasis con gli High Flying Birds dal titolo "Blue moon rising". Noel Gallagher ha condiviso una prima anticipazione, pubblicando oggi - 14 novembre - il primo singolo tratto dall'ideale seguito di "This is the place", pubblicato lo scorso mese di settembre.

Ascolta “Wandering star”, il nuovo singolo di Noel Gallagher's High Flying Birds: