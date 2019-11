Mango, in uscita il cofanetto "Tutto l'amore che conta davvero"

Poco meno di 5 anni fa, l'8 dicembre 2014, mancava Mango: il cantautore, nato il 6 novembre 1954, si stava esibemdo al palasport di Policoro, in provincia di Matera. Per celebrare il suo ricordo, esce il 22 novembre “Tutto l’amore che conta davvero”, un cofanetto suddiviso in tre raccolte tematiche e disponibile in 3 versioni.

Nella versione più estesa i temi sono i successi, gli incontri, i tesori nascosti, il concerto - accompagnati da un

booklet di 48 pagine con materiale fotografico inedito e manoscritti originali. Saranno disponibili anche una versione da 3CD senza il concerto, contenuto invece nella versione in vinile che include esibizioni live tratte da “Serata con” di Video Italia risalenti agli anni 2003, 2004, 2005, 2008 e 2010.

Il cofanetto è stato curato dalla moglie Laura Valente con i figli Angelina e Filippo assieme ad Arturo Bertusi e

lorenzo cazzaniga, storico ingegnere del suono. Ha dichiarato Laura Valente:

L'esigenza, dopo 5 anni di silenzio discografico, è stata quella di creare un compendio del patrimonio musicale e letterario lasciato da Pino, tentando di dare nuova linfa, oltre che agli innumerevoli grandi successi, anche ai suoi

tesori nascosti, agli incontri musicali più riusciti e alla sua straordinaria attitudine live, propria del grande cantante e dell'uomo sensibile e autentico che era.

Inoltre, ul 19 novembre, mell’aula ,agna dell’università Statale Di Milano si svolgerà un incontro dedicato al cantante, a cui seguira la sera alla Triennale Di Milano un concerto con la partecipazione di Giorgia, Eugenio Finardi, Saturnino, Kataklò Athletic Dance Theatre, I Tarantolati Di Tricarico, Laura Valente, Alberto Salerno, Mara Maionchi.

Questa la tracklist della Deluxe Edition di 4CD:

Cd1 - i successi

* Oro

* Australia

* Lei verrà

* Odissea

* La rosa dell’inverno

* Bella d’estate

* Mia madre

* Nella mia città

* Sirtaki

* Come monna lisa

* Mediterraneo

* Come l’acqua

* Giulietta

* Amore per te

* La rondine

* Ti porto in africa

Cd2 - gli incontri

* Forse che sì, forse che no (feat. Lucio dalla)

* Amore bello (feat. Claudio baglioni)

* La stagione dell'amore (feat. Franco battiato)

* 04. Bella d'estate (feat. Neri per caso)

* Get back (feat. Angelina & Filippo Mango)

* Il dicembre degli aranci (feat. Laura valente)

* Verso il terzo millennio (live)

* Heroes

* A me me piace 'o blues

* Fields of gold

* La canzone dell'amore perduto

* Dio mio no

* I migliori anni della nostra vita

* One

* Volver

* Quanto t’ho amato

Cd3 - i tesori nascosti

* La massa indistinguibile

* Dove andrò

* Non moriremo mai

* Gli angeli non volano

* Fiore del mondo

* Francesco

* 07. Eccoti, folle d’amore

* Io ti vorrei parlare

* I’ te vurria vasà

* Mille male penziere

* Di quanto stupore

* Sempre

* Dentro me ti scrivo

* Sorprenderò l'immenso

* Guarda l'italia che bella

* Dignitose arrendevolezze

* Il rifugio

Cd4 - il concerto

Esibizioni live tratte da “serata con” di video italia, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010)

* Intro parlato

* Nella mia città

* La rosa dell’inverno

* Se con un t’amo

* Oro

* Giulietta

* 0 Il dicembre degli aranci

* 0 Disincanto

* Mediterraneo

* Mia madre

* Solo d’amore

* Epilogo parlato

* La rondine