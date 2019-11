Benji & Fede: un concerto all'Arena di Verona

Il duo modenese per la prima volta in carriera in concerto all'Arena di Verona: Benji & Fede hanno annunciato una data speciale in programma il 3 maggio 2020 sul palco dell'arena scaligera. I biglietti per l'evento saranno disponibili su TicketOne dalle 14 di venerdì 15 novembre e in tutti i punti vendita TicketOne dalle 11 di mercoledì 20 novembre.

"Sarà una festa per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album", dicono Benji & Fede, da poco tornati sulle scene con il nuovo album "Good vibes".

Benjamin Mascolo (classe 1993) e Federico Rossi (1994) sono saliti alla ribalta nel 2015 con il singolo "Tutta d'un fiato". Tra le loro hit anche "Eres mía", "Amore wi-fi", "Tutto per una ragione" (in duetto con Annalisa) e "Moscow mule". Quest'anno la loro "Dove e quando" è stato uno dei tormentoni dell'estate 2019.