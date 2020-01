“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Gabor Lesko

Gabor Lesko è un chitarrista nato nel 1974, vanta collaborazioni, tra gli altri, con Tony Levin, Gianna Nannini e Steve Vai. Si è esibito in concerto in tutto il mondo. Ha al suo attivo cinque album: “Emy”, pubblicato nel 1997, “Just For Sensitive People” (2004), “Colors” (2008), nel 2011 “Share the World” e, infine, nel 2014 “Sweet Winged Fingers”.

Il profilo completo di Gabor è disponibile qui.