“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Accordi Disaccordi

Gli Accordi Disaccordi sono un trio, nato agli inizi del 2012, composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Elia Lasorsa al contrabbasso. Il loro repertorio ha una matrice stilistica gipsy jazz, influenzata dalle sonorità del chitarrista Django Reinhardt. Hanno all’attivo più di mille concerti, in Italia e in Europa.

Relativamente al brano vincitore, il gruppo dichiara:

"Rallentare, mettere tutto in pausa, godersi l’attimo e - perché no - anche un po’ di pigrizia.È la lezione delle onde in questo brano; jazz ma non troppo, con una vena di nostalgia per il mondo analogico e la melodia compatta, pulita.“Lazy Wave” è il mare del mio Abruzzo, un ritorno alle origini nonché fuga dalla realtà. Il posto perfetto dove scrivere musica.”

Il profilo completo di Accordi e Disaccordi è disponibile qui.