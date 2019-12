“Fai Volare La Tua Musica”: luci puntate su Giuseppina Torre

Giuseppina Torre è nata a Vittoria (Rg). Nel 2012 vince due premi ai Los Angeles Music Awards. Nel 2017 vince gli Akademia Awards of Los Angeles nella categoria "Ambiental/Instrumental" con “Il mio cielo”. Nello stesso anno firma le musiche del documentario “Papa Francesco - La mia idea di arte”. Nel 2019 pubblica l’album di inediti “Life Book”.

Relativamente al brano vincitore, Giuseppina dichiara:

"Look at the rainbow, Manu" è dedicata a mio figlio Emanuele, che affettuosamente chiamo "Manu". E' una composizione che trasmette gioia, allegria e tanta voglia di vivere. E' ispirata al film Billy Elliot, in cui l'adolescente protagonista, nonostante le avversità, riesce a realizzare il proprio sogno. Ed è proprio questo il messaggio che voglio trasmettere : credere nei propri sogni e lottare per realizzarli perché anche dopo la più brutta delle tempeste arriverà sempre l'arcobaleno ad illuminare il proprio cammino di vita".

Il profilo completo di Giuseppina Torre è disponibile qui.