Concerti, Patti Smith: una data a Milano a dicembre

Il prossimo 1 dicembre la cantautrice newyorchese sarà a Milano per una nuova data, che si aggiunge ai già annunciati concerti di Patti Smith.

La cantautrice, durante l'evento che porta il titolo di "Art and love" - e che si terrà presso le ex Officine Ansaldo - sarà sul palco sempre con Tony Shanahan, ma al basso, e sarà accompagnata anche dalla figlia Jesse Smith al pianoforte. La performance presenterà l’esecuzione di alcuni brani famosi di Patti Smith, che condividerà inoltre suggestioni inerenti all’opera lirica e alla vita dedicata all'arte e all'amore.

L'evento che inizierà alle ore 18.00 - in programma per la nona edizione di Prima Diffusa, una serie di eventi quest’anno dedicati alla "Tosca" di Giacomo Puccini, l'opera che il prossimo 7 dicembre inaugurerà la stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala di Milano - sarà a ingresso gratuito previa registrazione presso il sito di Yes Milano.

Dal prossimo 25 novembre Patti Smith sarà in Italia per i concerti teatrali, con lo spettacolo "Words and music", che vedranno la cantautrice - accompagnata da Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte - esibirsi a Trieste, Varallo, Carpi, Spoleto, Ravenna e Pavia.