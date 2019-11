Eminem appoggia Chris Brown per aver picchiato Rihanna: la canzone

La rivista statunitense dedicata al mondo del rap e della musica Hip-hop, XXL Mag, ha riportato che è stata pubblicata online la canzone completa contente il verso in cui Marshall Bruce Mathers III esprime il proprio consenso verso Chris Brown per aver picchiato Rihanna nel 2009.

La traccia, stando a quanto viene riportato sul magazine americano, è stata originariamente registrata durante le sessioni per l’album di Eminem “Relapse” del 2009. Alcuni versi della canzone “Things get worse” - tra cui quello emerso dal leak di settimana scorsa - rimasti finora inediti, del rapper di Detroit sono stati estrapolati dal brano di Slim Shady e sarebbero stati destinati al brano omonimo incluso poi nel mixtape di B.o.B. “E.P.I.C. (Every Play Is Crucial)” del 2011.

Il verso, trapelato dal leak audio pubblicato su Reddit - secondo cui Eminem appoggia Christopher Maurice Brown per aver aggredito l’ex fidanzata, la voce di “Umbrella” - nella versione estesa della canzone, proposta di seguito, viene rappato dalla voce di "My name is" al minuto 2.14.

XXL Mag ha inoltre riportato un affermazione di un portavoce di Slim Shady, Dennis Dennehy, che a proposito del leak del brano “Things get worse” ha detto che è stato scartato e riscritto spiegando:

“Questo è un leak di una canzone che ha più di 10 anni. Dopo che Eminem l'ha registrata, l'ha scartata e riscritta. Ovviamente lui e Rihanna hanno un ottimo rapporto ".

La rivista musicale americana Pitchfork ha informato di essersi messo in contatto con alcuni referenti di Rihanna per un commento sulla questione.

Eminem - discograficamente fermo a "Kamikaze" del 2018 - ha all'attivo diverse collaborazioni con Rihanna, da "Love the way you lie" del 2010 al brano "Numb" del 2012, contenuto nell'album "Unapologetic" di RiRi e il singolo "Monster", incluso nel disco "The Marshall Mathers LP 2" del 2013.