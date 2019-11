Pete Doherty condannato a tre mesi di prigione, con sospensione della pena

Il leader dei Libertines, arrestato due volte in meno di 48 ore a Parigi, è stato condannato, con sospensione della pena, a tre mesi di reclusione con due anni di libertà condizionale e deve affrontare una multa pari a 8,500 sterline (più di 9.900 euro). La condanna per “violenza e stato di ebrezza” arriva a seguito dei due arresti di Pete Doherty, il primo per aver acquistato cocaina e poi per una rissa provocata nel quartiere parigino di Saint-German-des-Pres durante i festeggiamenti del suo rilascio.

Gli arresti del musicista inglese - che ha pubblicato il suo album solista lo scorso 26 aprile “Peter Doherty and The Puta Madres", presentato dal vivo anche in Italia, durante i tre concerti dello scorso mese di ottobre - sono sopraggiunti in concomitanza con il tour dei Libertines che si esibiranno il prossimo 17 novembre al Den Atelier di Lussemburgo.