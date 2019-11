Dave Grohl in una canzone insieme ai Muppets: video

Il leader dei Foo Fighters, che non è nuovo a partecipazioni dello show dei Muppets - nel 2015 era stato protagonista di una sfida a colpi di batteria insieme al pupazzo Animal e nel 2018 erano state pubblicate alcune fotografie di Dave Grohl sul set di “Sesame Street” - ha collaborato con i pupazzi Big Bird ed Elmo cantando la canzone “Here we go song”.

In occasione del cinquantesimo anniversario dello show americano, il già batterista dei Nirvana ha preso parte alle registrazioni sul set del programma per bambini, il cui primo episodio è stato trasmesso il 10 novembre 1969 sulla PBS.

Il prossimo 16 novembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di "Sesame Street" e, in vista di questo, è stato pubblicato il video con protagonisti Dave Grohl, Big Bird ed Elmo che cantano mentre immagini di un viaggio attraverso l’America scorrono alle loro spalle.

Il pupazzo dal colore rosso e il naso arancione, nella clip riportata di seguito, introduce il frontman dei Foo Fighter presentandolo come: “Il nostro amico Mr Dave Grohl!”. Grohl risponde: “Ciao, è bello essere qui con i miei amici Big Bird ed Erlo! Stavo pensando, ci sono amici ovunque, anche che non si conoscono.” Cantando “Here we go song” il leader della band di Seattle e i Muppets viaggiano in diverse località degli Stati Uniti per incontrare nuovi amici.

Dave Grohl ha partecipato alla realizzazione del nuovo album del batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins con i Coattail Riders, “Get the money”, collaborando in diverse tracce incluse nel disco tra cui “I really blew it” con Perry Farrell, di cui è stato pubblicato il video pochi giorni fa Recentemente la band di Seattle, palco del Rock in Rio, ha annunciato di essere al lavoro sull'ideale seguito di "Concrete and gold" del 2017 ( qui la recensione) e nei giorni scorsi ha pubblicato un nuovo Ep contenente materiale d'archivio del gruppo