Vasco Rossi, ecco quando saranno annunciate le date del Vasco Nonstoplive Festival

In una comunicazione riservata agli iscritti al fan club ufficiale, lo staff di Vasco Rossi ha fatto sapere di essere pronto a comunicare i dettagli del Vasco Nonstoplive Festival, la serie di concerti che il rocker di Zocca terrà presso alcuni festival italiani nel corso della prossima estate: i dettagli relativi a date, venue, orari, modalità di prevendita e prezzi dei biglietti saranno comunicati il prossimo venerdì, 15 novembre.

L'entourage del cantante, nelle ultime ore, ha pubblicato sui canali social di Rossi la grafica ufficiale del prossimo tour, che vedrà l'artista tornare a occupare il ruolo da headliner a grandi manifestazioni musicali dal vivo per la prima volta dal 2011, quando ebbe luogo la sua ultima apparizione all'Heineken Jammin' Festival: per il momento le uniche certezze relative agli impegni di Vasco per la prossima bella stagione riguardano gli show a Firenze Rocks (o il 10 o il 12 giugno, le uniche due date rimaste "libere" nel calendario della manifestazione, alla quale sono già stati confermati - tra gli altri - Green Day e Red Hot Chili Peppers), Roma (al Circo Massimo, probabilmente nella seconda metà di giugno) e Imola, a un non meglio identificato festival rock al quale potrebbero prendere parte - ovviamente in un giorno diverso da quello che lo vedrebbe impegnato sul palco - il Pear Jam, che secondo indiscrezioni sarebbero attesi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari il prossimo 5 luglio.