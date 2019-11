Tiziano Ferro a Sanremo? Sì, ma per cantare, non per condurre

Nei giorni scorsi Tiziano Ferro con un messaggio sul suo profilo Instagram aveva informato i propri fan riguardo una sua partecipazione, in qualità di ospite, al prossimo festival della canzone italiana.

Ora, il manager di Tiziano Ferro, Fabrizio Giannini ha voluto ulteriormente chiarire cosa sta succedendo rispetto ad un’eventuale partecipazione di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo.

“Tiziano ci vuole andare, Amadeus vuole che ci sia, ne stiamo parlando ma c’è ancora tempo”, spiega Giannini. "Ma una cosa è chiara: Tiziano è un cantante e andrà a cantare. Non si sta parlando di conduzione o altro”.

“Stiamo valutando con Amadeus cosa fare”, ha continuato Giannini. “Stiamo cercando di inventarci qualcosa di diverso rispetto alle partecipazioni del 2017 e del 2015 ma sarà sempre legato alla musica”.

Nella sua ultima partecipazione al Festival il 39enne cantautore di Latina aveva reso omaggio a Luigi Tenco cantando “Mi sono innamorato di te" e duettando con Carmen Consoli, su “Il conforto”. Ferro era intervenuto sui social nei giorni scorsi:

“In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco!”.

Il prossimo 22 novembre arriverà sul mercato “Accetto miracoli”, settimo album in studio del cantante e ideale seguito di “Il mestiere della vita” (leggi qui la nostra recensione) pubblicato nel dicembre 2016. La nuova prova sulla lunga distanza di Ferro conterà sulla partecipazione di Jovanotti nel brano “Balla per me”. Il nuovo disco sarà presentato dal vivo durante il tour che prenderà il via, con la data zero, il 30 maggio del prossimo anno dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.