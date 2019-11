U2, in tour con 'The Joshua Tree': la prima tappa in Australia. Video

In occasione del tour dedicato all’album del 1987, il “The Joshua Tree Tour”, Bono e soci si sono esibiti questa sera, 12 novembre, a Brisbane per la prima tappa australiana. Dopo aver ripreso la tournée in Nuova Zelanda, con la data ad Auckland lo scorso 8 novembre, gli U2 si sono spostati in Australia dove si esibiranno per una serie di date tra le città di Melbourne, Adelaide e Sydney prima di proseguire con i concerti previsti in Asia, nelle Filippine e in India.

Anche per il primo appuntamento con i fan australiani Bono e compagni sono stati preceduti sul palco del Suncorp Stadium dall’ex Oasis Noel Gallagher, che si è esibito con i suoi High Flying Birds. Gli U2 hanno poi proposto ai fan ventiquattro brani tra successi del passato e canzoni tratte da lavori più recenti, da “Sunday bloody sunday” a “One”, passando per “With or without you”, “Beautiful day” e “One tree hill”.

Ecco la scaletta del concerto e alcuni video ripresi durante l’esibizione di Bono e soci:

Sunday Bloody Sunday

New Year's Day

Bad

Pride (In the Name of Love)

The Joshua Tree

Where the Streets Have No Name

I Still Haven't Found What I'm Looking For

With or Without You

Running to Stand Still

Red Hill Mining Town

In God's Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers of the Disappeared

Angel of Harlem

Bis:

Elevation

Vertigo

Even Better Than the Real Thing

Every Breaking Wave

Beautiful Day

Ultraviolet (Light My Way)

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

One