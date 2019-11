Concerti, Marracash: aggiunta una nuova data a Milano

Il rapper milanese - che ha pubblicato lo scorso 31 ottobre il suo nuovo album “Persona” (qui la recensione) - ha annunciato un nuovo appuntamento dal vivo inerente al tour “In persona” che prenderà il via il prossimo 2 aprile a Milano. Alle date già annunciate dei concerti, che vedranno Marracash sui palchi di tutta Italia per presentare dal vivo la sua più recente fatica discografica, si aggiunge una nuova tappa al Mediolanum Forum di Assago per il prossimo 18 aprile.

I biglietti per il terzo live del rapper previsto a Milano saranno disponibili in prevendita su Ticketone a partire dalle ore 17.30 di oggi, 12 novembre, e presso i punti vendita abituali dalle ore 10:00 del prossimo 19 novembre. I titoli d'ingresso per le tappe già annunciate del tour sono già in vendita su Ticketone e saranno disponibili presso gli altri distributori dal prossimo venerdì 15 novembre.

Il disco “Persona” è uscito a tre anni di distanza dal precedente “Santeria”, la fatica discografica uscita nel 2016 in collaborazione con Gué Pequeno, e Marracash - durante un'intervista con Rockol - ha raccontato: "Volevo raccontare il mio dualismo, quello fra l’uomo e l’artista."