I Police raccontano i loro 5 album: pensieri, confessioni e storie

Universal pubblica il box "Every Move You Make: The Studio Recordings", dedicato alla carriera dei Police. Tutti i loro 5 album più un disco di B-side e outtake raccolti in un cofanetto su CD per riscoprire una band fondamentale.

E' una bella occasione per indagare su ciò che Sting, Summers e Copeland pensavano e pensano dei dischi realizzati insieme.

La parola ai Police...