Liam Gallagher, il nuovo tour si apre con Bonehead sul palco: video

Si è aperto nella serata di ieri, lunedì 11 novembre, dalla Motorpoint Arena di Cardiff, in Galles, il tour in supporto a "Why Me? Why Not", l'ultimo lavoro da solista in studio di Liam Gallagher: durante buona parte dello show il frontman mancuniano ha ospitato sul palco Bonehead, il chitarrista della formazione originale degli Oasis, che si è cimentato alla chitarra, tra gli altri brani, per le versioni dal vivo di "Gas Panic", brano originariamente pubblicato in "Standing on the Shoulder of Giants", il quarto album consegnato agli annali dai fratelli Gallagher nel 2000, e dei classici "Rock'n'Roll Star", "Morning Glory", "Stand by Me", "Wonderwall", "Supersonic" e "Roll Whit It".

Ecco, di seguito, i brani eseguiti da Liam Gallagher in occasione dell'apertura del tour di "Why Me? Why Not":

SETLIST Manchester City Champions Chant (registrata)

Fuckin' in the Bushes (registrata) - di Oasis

Rock 'n' Roll Star - Cover di Oasis (con Bonehead)

Halo

Shockwave

Wall of Glass

For What It's Worth

Morning Glory - Cover di Oasis (con Bonehead)

Columbia - Cover di Oasis (con Bonehead)

Stand by Me - Cover di Oasis (con Bonehead)

Once

Now That I've Found You

One of Us

The World's Not Set in Stone - Cover di Beady Eye

Greedy Soul

Be Still

The River

Gas Panic! - Cover di Oasis (con Bonehead)

Wonderwall - Cover di Oasis (con Bonehead)

BIS #1 Acquiesce - Cover di Oasis (con Bonehead)

Roll With It - Cover di Oasis (con Bonehead)

Supersonic - Cover di Oasis (con Bonehead)

Champagne Supernova - Cover di Oasis



Il tour del già frontman degli Oasis toccherà l'Italia i prossimi 15 e 16 febbrario rispettivamente al Palazzo dello Sport di Roma e al Forum di Assago, a Milano.