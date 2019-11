Foo Fighters: ecco una nuova pubblicazione (con una cover dei Creedence Clearwater Revival)

Qualche settimana fa Dave Grohl e soci hanno pubblicato l'Ep a sorpresa, “02050525”, condividendo gratuitamente con i fan il loro materiale d'archivio - tra cui b-side e cover come quella di “Kiss the bottle” dei Jawbreaker.

I Foo Fighter nei giorni scorsi hanno rimosso dalle piattaforme di streaming e dai loro profili social ogni file e ogni traccia di quella pubblicazione, per presentare “01050525”.

Il nuovo Ep del gruppo capitanato dal già batterista dei Nirvana, oltre a riproporre le sei tracce già pubblicate all’inizio del mese di novembre, si arricchisce di cinque pezzi.

Dave Grohl e compagni propongono la demo di “World” e la la cover di “Born on the bayou” dei Creedence Clearwater Revival - incluse nel secondo disco del singolo “Resolve” del 2005, tratto dall’album “In your honor”.

“01050525” presenta, inoltre, la versione live in acustico di “Razor”, la canzone “The sign” e il brano “Best of you” eseguito dal vivo al “Quart festival” a Kristiansand in Norvegia a luglio 2005.

Ecco la tracklist completa dell'Ep:

“I’m In Love With A German Film Star” (The Passions cover)

“FFL (Fat Fucking Lie)”

“Kiss The Bottle” (Jawbreaker cover)

“Spill”

“Skin And Bones”

“DOA” (demo)

“World” (demo)

“Born On The Bayou” (Creedence Clearwater Revival cover)

“Razor” (live) (acoustic)

“The Sign”

“Best Of You” (live at ‘Quart Festival‘ July 2005)