Rockol Awards 2019: al via le votazioni, annunciati i partner istituzionali

Hanno preso il via oggi, martedì 12 novembre, le votazioni per i Rockol Awards 2019, manifestazione giunta quest'anno alla quarta edizione per mezzo della quale una giuria specializzata di addetti ai lavori e lettori potranno decretare i migliori artisti dell’anno ormai avviato alla conclusione in competizione per le quattro tradizionali categorie "miglior album italiano", "miglior album internazionale", "miglior evento live italiano" e "miglior evento live internazionale". A questi quattro premi si aggiungerà anche il "Premio Rockol 2019", riconoscimento speciale conferito dalla redazione di Rockol, e quattro targhe assegnate dai quattro partner istituzionali dell'evento, che per il Rockol Awards 2019 saranno NUOVOIMAIE, PMI - Produttori Musicali Indipendenti, SIAE e TicketOne.

“La partecipazione diretta ed il supporto della filiera musicale esprimono il senso stesso delle partnership istituzionali”, ha dichiarato Giampiero Di Carlo, fondatore e amministratore delegato di Rockol, “e ne testimoniano l’attaccamento alla nostra manifestazione”.

“I Rockol Awards rappresentano un importante momento di incontro con gli artisti e gli appassionati del settore musicale", ha spiegato il presidente dell'Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori Andrea Miccichè: "Per questo NUOVOIMAIE è lieto di sostenere con il suo premio un evento che sta diventando un appuntamento sempre più atteso dai musicisti e dagli addetti ai lavori, consapevoli di quanto sia importante lavorare assieme per tutelare i diritti di chi fa musica, anche alla luce dei nuovi scenari aperti dal Web".

“E’ un piacere per PMI affiancare un partner importante e credibile per la musica in Italia come Rockol", ha commentato il Vice Presidente di PMI Dario Giovannini: "PMI è l’associazione di categoria che raggruppa le più importanti etichette indipendenti, oggi più che mai protagoniste nel panorama musicale grazie al lavoro di scouting, di creatività, di sviluppo artistico e di investimenti economici”.

“Con l’obiettivo di sostenere gli autori e soprattutto i giovani talenti la Società Italiana degli Autori ed Editori sostiene i Rockol Awards”, ha dichiarato il Direttore Generale SIAE Gaetano Blandini: “Evento che punta i riflettori sul lavoro autoriale. È infatti nella vocazione di SIAE seguire e tutelare il talento e la creatività, valorizzando e sostenendo coloro che rendono l’industria musicale italiana un’eccellenza”.

“Siamo quasi giunti alla fine di un nuovo incredibile anno che ha mostrato tanta qualità espressa nei live degli artisti italiani e internazionali", ha dichiarato Andrea Grancini, Direttore generale di TicketOne: "La presenza di TicketOne ai Rockol Awards è del tutto naturale e anche per questo 2019 rinnoviamo la nostra partecipazione da protagonisti. TicketOne è il partner strategico e il punto di riferimento degli organizzatori e degli artisti per la promozione degli eventi e la distribuzione dei biglietti attraverso la sua piattaforma multicanale. Il BigliettOne D’Oro andrà a due grandi artisti che nel 2019 hanno venduto il maggior numero di biglietti e che ci hanno regalato con le loro esibizioni incredibili emozioni”.