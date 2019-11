Shakira racconta il suo dramma: 'Temevo di non poter più cantare'

Sarà proiettato in anteprima domani, 13 novembre, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (Italia esclusa) il film-concerto che testimonia i live tenuti dalla cantante colombiana in occasione del tour a supporto del suo ultimo album “El dorado” del 2017 (qui la recensione). In vista dell’uscita di “Shakira in Concert: El Dorado World Tour” - girato al Forum di Los Angeles e di cui sarà disponibile da domani l'album dal vivo - Shakira ha ricordato, durante un’intervista per il Guardian, quel periodo sul finire del 2017 in cui per un’emorragia alle corde vocali ha temuto di non poter più cantare. Proprio a causa delle sue condizioni di salute la voce di “Whenever, Wherever” è stata costretta a posticipare i concerti dell’“El dorado tour”, rimandando al 2018 anche le date previste in Italia.

La cantante, a Emine Saner, ha raccontato:

"Ho sempre pensato che alcune cose nella mia vita sarebbero potute sparire, come la bellezza, la giovinezza. Ma non avrei mai pensato che la mia voce mi avrebbe lasciato, perché è un elemento intrinseco della mia natura. Era la mia identità. Non riuscire a cantare è stato insopportabile. A volte non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto, ero così depressa.”

Shakira ha poi spiegato le difficoltà incontrate durante quel periodo, come i problemi a relazionarsi con i suoi figli o con il marito Gerard Piqué tanto che, ha detto, “Dovevo esprimermi a gesti, nessuno mi capiva”. La diva colombiana ha inoltre raccontato di non essersi sottoposta a nessun intervento chirurgico, nonostante il consiglio dei medici, convinta che non avrebbe funzionato. La cantante - che nel periodo in cui riusciva a malapena a parlare ha provato l’ipnosi, la meditazione e ha intrapreso un viaggio a Lourdes - ha detto: "Avevo bisogno o di un intervento chirurgico o di un intervento divino".

Nel momento in cui ha riacquistato la voce senza alcuna operazione medica, infatti, Shakira ha detto di aver vissuto “una sorta di esperienza religiosa”. I concerti intrapresi successivamente - a supporto di “El dorado” - ha ricordato la cantante, sono stati vissuti dall’artista colombiana come un “dono”.

Shakira - che, oltre aver dato alle stampe nel 2017 l’ideale seguito del suo eponimo album uscito nel 2014, ha pubblicato il singolo “Clandestino” nel 2018, in collaborazione con Maluma e il brano “Tuto (Remix)” lo scorso 2019 - sarà protagonista insieme a Jennifer Lopez dell’halftime show del Super Bow che si terrà il prossimo 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.

Ecco la tracklist e la copertina dell’album live ”Shakira in concert: El dorado world tour live” che - disponibile in digitale da domani - è anticipato dalla versione dal vivo del singolo “Chantaje”:

1. Estoy Aquí/Dónde Estás Corazón Medley (El Dorado World Tour Live)

2. She Wolf (El Dorado World Tour Live)

3. Si Te Vas (El Dorado World Tour Live)

4. Nada (El Dorado World Tour Live)

5. Perro Fiel/El Perdón Medley (El Dorado World Tour Live)

6. Underneath Your Clothes (El Dorado World Tour Live)

7. Me Enamoré (El Dorado World Tour Live)

8. Inevitable (El Dorado World Tour Live)

9. Chantaje (El Dorado World Tour Live)

10. Whenever, Wherever (El Dorado World Tour Live)

11. Tú (El Dorado World Tour Live)

12. Amarillo (El Dorado World Tour Live)

13. La Tortura (El Dorado World Tour Live)

14. Antologia (El Dorado World Tour Live)

15. Can't Remember to Forget You (El Dorado World Tour Live)

16. Loca/Rabiosa Medley (El Dorado World Tour Live)

17. La La La (Brasil 2014)/Waka Waka (This Time for Africa) Medley (El Dorado World Tour Live)

18. Toneladas (El Dorado World Tour Live)

19. Hips Don't Lie (El Dorado World Tour Live)