Brunori Sas, nuovo album nel 2020

Brunori Sas pubblicherà un nuovo album di inediti in studio nel corso del prossimo anno: a farlo sapere è la Warner Chappell, che oggi - martedì 12 novembre - ha ufficializzato il rinnovo della collaborazione con Piccicca per la pubblicazione delle prossime due prove in studio del cantautore cosentino.

"Siamo molto felici di continuare il nostro rapporto di collaborazione con Picicca per i prossimi lavori di Brunori Sas", ha fatto sapere il Managing Director di Warner Chappell Music Italia Roberto Razzini: "Sin dall’inizio della nostra collaborazione con Dario, abbiamo percepito e compreso la grande potenzialità di questo cantautore. In questi anni la sua costante crescita creativa è stata premiata da sempre migliori risultati di critica, mercato e pubblico. Il passaggio dai club, ai teatri ed infine ai palasport già in calendario per la prossima primavera, ne sono la più concreta testimonianza".

Dario Brunori inaugurerà il suo nuovo tour nei palazzetti il prossimo 3 marzo dal PalaInvent di Jesolo, in provincia di Venezia: la tranche da dieci date confermate a oggi si chiuderà il 5 aprile successivo al PalaCalafiore di Reggio Calabria.