Alberto Fortis, in arrivo l'album dal vivo 'FORTIS 1° OfficiALive'

Verrà pubblicato in formato digitale e fisico il prossimo 15 novembre "FORTIS 1° OfficiALive", testimonianza del concerto per i quarant'anni di carriera tenuto da Alberto Fortis lo scorso 9 giugno al Castello Sforzesco di Milano: il disco dal vivo del cantautore di "Milano e Vincenzo" - nel formato fisico - sarà composto da due CD e un DVD, oltre che da un booklet a colori da 64 pagine contenente scatti presi dall'archivio personale dell'artista. Alla serata dal vivo presero parte anche, in veste di ospiti, Rossana Casale e Francesco Baccini, entrambi cimentatisi in duetti con Fortis.

Ecco, di seguito, la tracklist di "FORTIS 1° OfficiALive":

Hey Mama

Carta del cielo

Plastic Mexico

La Neña del Salvador

Nuda e senza seno

Il duomo di notte

Fragole infinite

Riso

Innamorata

Marilyn

Didin

L'amicizia

Vita

La pazienza

Milano e Vincenzo

Sindone

Settembre

La sedia di lillà