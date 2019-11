Milano Music Week, gli appuntamenti di Lunedì 18

Oggi comincia la Milano Music Week: Rockol organizza e partecipa diversi appuntamementi, nel corso della settimana. Ecco i nostri appuntamenti della giornata

La settimana di Rockol alla Milano Music Week prende il via oggi con la partecipazione al convegni di Nuovo IMAIE, organizzato in collaborazione con la LUISS Business School - "Direttiva Copyright Obiettivo 2020: i nuovi scenari del mercato musicale nell’era del Web", in programma a partire dalle 11,30 presso il Milano Luiss Hub di via Massimo D’Azeglio 3.

Tra gli appuntamenti della giornata vi segnaliamo:

"Milano Sanremo. Conversazione con Amadeus", Piccolo Teatro, ore 11.30

L'inaugurazione della mostra "MUSIC LIVES HERE – La musica dal vivo a Milano nelle immagini di Francesco Prandoni e Sergione Infuso", in Via Dante – ore 12.30

Le canzoni nelle Serie Tv – Open Lecture del Master in Comunicazione Musicale, con Gianni Sibilla e Daniela Cardini, presso l'Università Cattolica sede di Via Carducci, ore 14.30

Convegno "L'opportunita' di un mercato globale per la musica italiana" - Opening istituzionale della terza edizione della Milano Music Week

Ore 17.00 - Palazzo Reale - Sala conferenze, Piazza del Duomo 14, Milano

La sera infine si svolge il tradizionale concerto inaugurale, la registrazione di "VH1 Storytellers" con J-AX al Teatro Dal Verme.

Il programma completo della giornata è consultabile sul sito della Milano Music Week.