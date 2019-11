Ozzy Osbourne, Sharon racconta: 'Ero terrorizzata dal suo stato di salute'

Ora che tutto pare essersi concluso per il meglio, con il calendario delle date in Europa - Italia compresa - ristabilito ufficialmente, Sharon Osbourne, moglie e manager del già frontman dei Black Sabbath, nel corso di un'intervista al Sun ha ricordato i terribili momenti vissuti all'inizio di quest'anno, quando in seguito a un incidente domestico Ozzy Osbourne fu costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e a un lungo periodo di riabilitazione.

"La clavicola gliel'hanno sistemata subito, ma la colonna vertebrare era così infiammata che hanno dovuto aspettare una settimana prima di operarlo", ha raccontato la Osbourne: "E' stato sul tavolo operatorio per cinque ore e dopo ci hanno detto che gli ci sarebbe voluto un anno per riprendersi. E' terrificante quando vedi qualcuno che ami così debilitato. I medici non potevano fare niente, e io avevo così paura da non riuscire a pensare in modo razionale. Questo mi ha portato a non fare ricerche o domande giuste. C'erano dottori che dicevano: 'Forse non avrebbe dovuto operarsi'. Era un incubo: ogni medico sembrava avere un'opinione diversa".

Ora, però, il peggio è passato. "So che adesso sta bene perché si sta lamentando", ha detto Sharon: "Quando si lamenta vuol dire che è ok. E' solo frustrato perché vuole partire in tour. Se deve solo starsene lì a cantare, è quello che farà".

Solo qualche giorno fa lo stesso Osbourne aveva pubblicamente riconosciuto di dovere di fatto la vita a Sharon: