Vasco Rossi, ecco il logo del tour 2020

Ora mancano solo, come osserva lo stesso rocker di Zocca nel post pubblicato sul proprio canale ufficiale Instagram, "luoghi e date", anche se un'idea di massima dell'itinerario le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane lo hanno già disegnato: Vasco Rossi ha presentato il logo ufficiale del Vasco Nonstoplive Festival, il tour che vedrà l'artista emiliano impegnato in una serie di show da headliner a diversi festival italiani nel corso della prossima estate.

Per il momento le date confermate sono quelle di Firenze Rocks (molto probabilmente il 14 giugno, data di chiusura della manifestazione alla quale sono già stati confermati - tra gli altri - Green Day e Red Hot Chili Peppers), Roma (al Circo Massimo, probabilmente nella seconda metà di giugno) e Imola, a un non meglio identificato festival rock al quale potrebbero prendere parte - ovviamente in un giorno diverso da quello che lo vedrebbe impegnato sul palco - il Pear Jam, che secondo indiscrezioni sarebbero attesi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari il prossimo 5 luglio. Vasco Rossi non prendeva parte a un festival dal 2011, quando - al parco San Giuliano di Mestre - ricoprì il ruolo da headliner, dopo i set di Pretty Reckless, All Time Low e Noemi, alla penultima edizione dell'Heineken Jammin Festival.